ВС России начали сжигать антидроновые сетки ВСУ специальными беспилотниками

Военные Вооруженных сил России с помощью термитных беспилотников начали сжигать антидроновые сетки украинской армии в тылу и на дорогах. Об этом сообщает Telegram-канал ANNA NEWS.

«Пролет одного такого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) способен зачистить около километра дороги от сеток», — сказано в сообщении.

Также канал отмечает, что после этого техника противника оказывается под ударами оптоволоконных дронов.

18 ноября заместитель министра обороны Украины Юрий Мироненко заявил, что Вооруженные силы РФ в зоне проведения СВО стали использовать новую тактику, которая заключается в том, что беспилотники атакуют вертолеты и самолеты ВСУ в воздухе.

16 сентября сообщалось, что в России создали БПЛА, который может зависнуть в воздухе на сутки, выступая при этом в роли ретранслятора связи, чтобы увеличить дальность применения атакующих дронов, или же в качестве средства радиоэлектронной борьбы, чтобы защитить людей и технику от беспилотников противника.

Ранее российские военные задействовали новый беспилотник в зоне СВО.