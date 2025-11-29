На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Угрозу атаки беспилотников объявили в еще четырех муниципалитетах Липецкой области

МЧС: в еще четырех муниципалитетах Липецкой области объявлена угроза атаки БПЛА
Inna Varenytsia/Reuters

На территориях еще четырех муниципалитетов объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило региональное управление МЧС России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что предупреждение действует в Добровском, Добринском, Усманском и Грязинском муниципальных округах. В МЧС уточнили, что в муниципалитетах объявлен красный уровень угрозы.

Несколькими часами ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что угроза атаки БПЛА была объявлена в Липецке и шести муниципалитетах. Глава региона уточнил, что сирены звучат в Задонском, Воловском, Долгоруковском, Липецком, Тербунском и Хлевенском муниципальных округах.

Кроме того, аналогичные предупреждения действуют в Мордовии и Воронежской области.

Ранее в одном из районов Воронежа ввели режим ЧС после подрыва ракет.

Атаки БПЛА на Россию
