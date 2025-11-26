На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны раскрыли суточные потери ВСУ

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 1460 бойцов в зоне СВО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 1460 военнослужащих в зоне боевых действий. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, в зоне действия группировки войск «Север» противник потерял более 180 бойцов. Потери противника в результате столкновения с войсками группировки «Запад» составили 230 человек. 275 военнослужащих ВСУ лишились в зоне ответственности группировки «Южная», более 450 — на направлениях «Центра». Также украинская армия потеряла более 240 бойцов в зоне ответственности «Восток» и до 85 военных — «Днепр».

До этого стало известно, что совокупные потери Вооруженных сил Украины с февраля 2022 года достигли почти 1,5 миллиона человек, в том числе ранеными. По сведениям Генштаба ВС России, на начало 2025 года потери украинской армии превышали один миллион военнослужащих. За последующий период, согласно официальной информации Минобороны РФ, ВСУ потеряли еще более 450 тысяч человек.

14 ноября зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что украинский конфликт является самым кровопролитным в XXI веке. По его словам, совершенно очевидно, что «гнойник», образовавшийся в Европе и который в конечном счете используется против России, будет вскрыт.

Ранее на Западе заявили о падении морального духа ВСУ до самого низкого уровня с начала СВО.

