Серия взрывов разбудила жителей Самарской области

Над Новокуйбышевском в Самарской области произошла серия взрывов, сбито несколько воздушных целей, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По предварительным данным, в городе работает система ПВО (противовоздушной обороны). Жители города проснулись от громких звуков около 3:00. Они насчитали 10 хлопков и видели яркие вспышки в небе.

До этого в самарском аэропорту Курумоч временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Прошлой ночью беспилотники атаковали Чебоксары — в городе прогремело несколько взрывов. По данным СМИ, один из дронов влетел в 12-этажный жилой дом. Глава Чувашии Олег Николаев объявил об эвакуации населения и сообщил о двух пострадавших. В аэропорту Чебоксар тоже вводили временные ограничения на полеты.

Ранее мэр Таганрога объявила день траура после атаки ВСУ.