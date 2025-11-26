В Чувашии объявили эвакуацию из-за дронов ВСУ. Беспилотник попал в многоэтажку

Украинские беспилотники ночью атаковали Чебоксары — в городе прогремело несколько взрывов. По данным СМИ, один из дронов влетел в 12-этажный жилой дом. Глава Чувашии Олег Николаев объявил об эвакуации населения и сообщил о двух пострадавших. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 26 ноября украинские беспилотники атаковали Чувашию. В Чебоксарах в результате удара пострадали двое человек, в том числе подросток. Глава региона Олег Николаев в своем Telegram-канале сообщил о проведении эвакуации населения.

«Сегодня на наш город Чебоксары совершена массированная атака беспилотных летательных аппаратов вражеских ВСУ. К сожалению, в результате зафиксированы повреждения в двух жилых домах», — написал глава республики.

SHOT со ссылкой на местных жителей сообщал, что ночью на окраине Чебоксар и над деревней Лапсары, которая находится примерно в 10 км от города, прогремело пять-семь громких взрывов. Первый из них произошел в районе трех часов ночи. Позже в одном из районов Чебоксар заметили возгорание и сильное задымление. Mash при этом писал, что взрывов было более 10.

Корреспондент ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что в городе был атакован завод , не уточнив, о каком именно предприятии идет речь.

По данным Baza и SHOT, обломки одного из беспилотников влетели в жилой 12-этажный дом. В результате удара пострадали квартиры на уровне 10–12 этажей: в них ударной волной выбило стекла и оконные рамы. Упавшие на землю обломки и осколки также повредили несколько автомобилей.

Временно исполняющий обязанности главы Чебоксар Станислав Трофимов сообщал, что после атаки жильцов в одном из микрорайонов Ленинского района города эвакуировали в школу. По словам главы Чувашии, утром они уже начали возвращаться в свои дома.

«На данный момент ситуация полностью под контролем, угроза атаки отсутствует. Все экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, оперативно устраняя последствия и обеспечивая вашу безопасность. Жители, временно эвакуированные из пострадавших зданий, уже возвращаются в свои дома. Мы окажем всю необходимую поддержку тем, кто в ней нуждается», — добавил Николаев.

«Надо быстренько уснуть, а то страшно». Как юг России пережил массированную атаку БПЛА Краснодарский край и Ростовская область подверглись массированному налету украинских беспилотников, которые... 25 ноября 10:12

В связи с атакой БПЛА было введено временное ограничение на движение транспорта на нескольких улицах Чебоксар. Кроме этого, также приостановил работу Реабилитационный центр для детей и подростков. Как рассказали в учреждении, все мероприятия, процедуры и консультации будут перенесены на другие дни.

Не первая атака

Регион не впервые подвергается ударам украинских БПЛА. В марте дроны атаковали нефтезавод в Чебоксарах, в результате удара никто не пострадал.

В июне и июле беспилотники также ударили по предприятию АО «ВНИИР». После первой атаки, по словам главы региона, было принято решение приостановить работу завода.

Кроме этого, в сентябре ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию возле поселка Конар Цивильского округа.