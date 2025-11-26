В аэропорту Чебоксар ввели ограничения на полеты

В аэропорту Чебоксар введены ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

Он пояснил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

26 ноября сообщалось, что временные ограничения на полеты самолетов введены в аэропорту Геленджика.

В этот же день ограничения были введены в аэропорту Калуги.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в Польше закрыли ближайший к украинской границе аэродром.