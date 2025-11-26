На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные спасали раненых бойцов под прицелом дронов ВСУ

Боец Фрол: группа эвакуации скрылась от 12 дронов ВСУ в Затишье
Алексей Майшев/РИА Новости

Российская группа эвакуации спасала раненых военнослужащих под прицелом более 10 украинских дронов. Об этом сообщил ТАСС боец с позывным Фрол.

«Мы с товарищем пошли по задаче к раненым бойцам оказать помощь. Пока шли, на нас напали 12 FPV-дронов. Мы бегали очень долго по лесопосадке от них», — вспоминает он.

Фрол добавил, что российские подразделения на фронте постоянно находятся под прицелом противника.

До этого российские бойцы 1430-го гвардейского мотострелкового полка оказали помощь украинскому офицеру, который был ранен своими же сослуживцами во время попытки сдаться в плен. Подробности рассказал военнослужащий с позывным «Рубан».

Утром 3 ноября в Минобороны сообщили, что военные ВСУ, остающиеся в Купянске и окрестностях города в Харьковской области, постепенно сдаются в плен российской армии.

29 октября Минобороны России сообщало, что бойцы армии РФ в листовках, сброшенных украинским военным, призывают не делать из Купянска второй Бахмут.

Ранее российский военный ампутировал себе ногу под обстрелом ВСУ.

