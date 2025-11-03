Российский военный ампутировал себе ногу под обстрелом ВСУ

Боец ВС России рассказал, что ампутировал свою раненую ногу под обстрелом ВСУ

Военнослужащий Вооруженных сил России Айдар Гайфутдинов пять дней выживал под огнем ВСУ и был вынужден ампутировать свою раненую ногу. Об этом он рассказал Ruptly.

По словам бойца, соответствующий инцидент произошел под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР). В результате минометного обстрела он лишился части ноги. После этого он дополз до окопа, наложил жгут и самостоятельно ампутировал поврежденную конечность.

«Первую помощь я оказал себе спокойно, не волновался», — сказал Гайфутдинов.

Товарищи смогли эвакуировать бойца лишь на пятые сутки. Однако все это время, как заявил военнослужащий, он был уверен, что вернется к близким «при любом раскладе».

До этого доброволец Антон Саверин, кавалер ордена Мужества, получил тяжелое ранение в зоне СВО, но чудом выжил. После очередного боя мужчина первым побежал к колодцу и оказался в эпицентре взрыва. Осколки раздробили его голени, но ступни остались целыми. Медики позже объяснили, что ударная волна «запекла» артерии, что предотвратило опасную кровопотерю.

Ранее СМИ рассказали о раненом военном, который две недели полз до своих в зоне СВО.