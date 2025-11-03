На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский военный ампутировал себе ногу под обстрелом ВСУ

Боец ВС России рассказал, что ампутировал свою раненую ногу под обстрелом ВСУ
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащий Вооруженных сил России Айдар Гайфутдинов пять дней выживал под огнем ВСУ и был вынужден ампутировать свою раненую ногу. Об этом он рассказал Ruptly.

По словам бойца, соответствующий инцидент произошел под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР). В результате минометного обстрела он лишился части ноги. После этого он дополз до окопа, наложил жгут и самостоятельно ампутировал поврежденную конечность.

«Первую помощь я оказал себе спокойно, не волновался», — сказал Гайфутдинов.

Товарищи смогли эвакуировать бойца лишь на пятые сутки. Однако все это время, как заявил военнослужащий, он был уверен, что вернется к близким «при любом раскладе».

До этого доброволец Антон Саверин, кавалер ордена Мужества, получил тяжелое ранение в зоне СВО, но чудом выжил. После очередного боя мужчина первым побежал к колодцу и оказался в эпицентре взрыва. Осколки раздробили его голени, но ступни остались целыми. Медики позже объяснили, что ударная волна «запекла» артерии, что предотвратило опасную кровопотерю.

Ранее СМИ рассказали о раненом военном, который две недели полз до своих в зоне СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами