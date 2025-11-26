На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные отразили восемь атак ВСУ в ДНР

Минобороны: ВС России отразили 8 атак ВСУ в районе Гришина и Котлина в ДНР
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Гришино и Котлино в Донецкой народной республике (ДНР), пытавшихся деблокировать окруженную группировку украинской стороны. Об сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным российского оборонного ведомства, в Красноармейске (украинское название — Покровск) штурмовые группы успешно продвигаются в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас. На данный момент продолжается зачистка населенного пункта Ровное в ДНР.

«Отражены восемь атак подразделений 210-го штурмового полка и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из района населенного пункта Гришино <...> и в направлении <...> Котлино с целью деблокирования окруженной украинской группировки», — говорится в сообщении.

До этого глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ситуация в Красноармейске планомерно ухудшается для укрианской стороны. По его словам, в городе свыше 75% территории самого города находится под контролем российской стороны.

21 ноября подразделения группировки войск «Центр» отразили шесть атак ВСУ из района Гришино по деблокированию окруженных украинских подразделений.

Ранее в Минобороны сообщили о суточных потерях в рядах ВСУ.

СВО: последние новости
