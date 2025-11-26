В Киргизии отметили важную роль российской базы в Канте

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что российская авиабаза в Канте является важным компонентом поддержания стабильности в Центральной Азии. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке Жапаров выразил признательность российской стороне за совместную плодотворную работу в период председательства Киргизии в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Рассчитываем на аналогичное взаимодействие в рамках председательства Кыргызской Республики в Шанхайской организации сотрудничества. Мы едины в том, что российская авиационная база, дислоцированная в городе Кант, является важным компонентом коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и высоким фактором поддержания стабильности Центральной Азии», — сказал глава Киргизии.

Путин в данный момент находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке до 27 ноября. Там у главы российского государства запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ.

Российский лидер прилетел в Киргизию 25 ноября. У трапа Путина лично встретил Жапаров. В честь прибытия важного гостя в воздушной гавани Бишкека подняли государственные флаги России и Киргизии, уложили красную ковровую дорожку, вдоль которой встал почетный караул. Также вдоль ковровой дорожки установили традиционные юрты.

Ранее в Кремле анонсировали «сверхбольшой» визит Путина в Индию.