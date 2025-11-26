На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили, что бойцы ВСУ массово отказались идти на передовую в Харьковской области

РИА Новости: ВСУ массово отказались идти в бой в Харьковской области
Солдаты 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово отказались идти на передовую в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, командование ВСУ вводит в бой 72-ю механизированную бригаду, которая должна восстановить потери украинских войск в Харьковской области. Однако бойцы не спешат выполнять приказ командования, подчинились только подразделения БПЛА.

«Пехотные батальоны отказались выходить на позиции. В подразделении работает военная полиция», — добавил он.

Новость дополняется.

