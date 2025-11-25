Ростовский губернатор рассказал, когда в Таганроге появятся свет и газ после атаки ВСУ

Слюсарь: подачу электричества и газа в Таганроге восстановят до конца суток

Аварийные службы до конца суток восстановят подачу электричества и газа в Таганроге, который пострадал после ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Газ уже подан частично. Электроснабжение и газоснабжение должны полностью вернуть до конца дня», — написал он.

По его словам, в городе снесут два дома. В результате атаки ВСУ 15 жителей двухэтажного дома на Инструментальной улице полностью утратили свое имущество. В соседнем доме была разрушена одна квартира. В настоящее время продолжается фиксация ущерба и сбор заявлений на выплаты пострадавшим. Из резервного фонда Таганрога на эти цели будет выделено 19 млн рублей, отметил Слюсарь.

25 ноября в Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне атаки бесиплотников ВСУ.

Мэр города Светлана Камбулова сообщала, что из-за атаки дронов оказались повреждены частный дом, несколько многоквартирных домов, два промышленных предприятия, а также здание Механического колледжа и детский сад. Позднее она добавила, что повреждено также Поликлиническое отделение №2.

Ранее появилось видео последствий атаки ВСУ на Новороссийск.