В Таганроге снесут два дома после атак ВСУ

Слюсарь: в Таганроге снесут два дома после атаки БПЛА ВСУ

В Таганроге снесут два дома после атаки дронов ВСУ. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам Слюсаря, в результате атаки ВСУ 15 жителей двухэтажного дома на Инструментальной полностью утратили свое имущество. В соседнем доме была разрушена еще одна квартира.

«Муниципалитет компенсирует расходы на временное размещение. Два дома подлежат сносу. Люди будут расселены в другие квартиры», — рассказал он.

В настоящее время продолжается фиксация ущерба и сбор заявлений на выплаты пострадавшим. Из резервного фонда Таганрога на эти цели будет выделено 19 млн рублей. Также из-за атак в части города будет нарушено газо- и электроснабжение. Предполагается, что коммунальные службы восстановят подачу газа и электричества к вечеру.

25 ноября в Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА. Повреждения, помимо жилых домов, получили здание Механического колледжа, поликлиника, два промышленных предприятия и детский сад №17.

