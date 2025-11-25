На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось видео последствий атаки ВСУ на Новороссийск

Мэр Кравченко: в результате атаки ВСУ повреждены дома в нескольких районах
true
true
true

В сети появилось видео последствий атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск Краснодарского края. Его публикует мэр Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

На кадрах видны осколки на улицах, разбитые окна квартир, в двух из них в результате попадания дрона произошел пожар.

«После ночной атаки на Новороссийск городские службы незамедлительно приступили к оценке ущерба и наведению санитарного порядка. Специалисты администрации проводят обследование пострадавших зданий», — сказано в посте.

Градоначальник попросил жителей в случае обнаружения обломков БПЛА не приближаться к ним, не делать фото и вблизи не пользоваться телефонами.

До этого региональный оперативный штаб сообщал, что всего в Новороссийске получили повреждения пять многоквартирных и два частных дома. Были ранены четыре человека.

25 ноября в результате падения фрагментов беспилотного летательного аппарата под Геленджиком произошел лесной пожар.

В этот же день фрагменты дронов ВСУ обнаружили возле многоквартирного дома в центральной части Краснодара.

Ранее над регионами России уничтожили 40 украинских беспилотников.

