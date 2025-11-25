В российском городе ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Глава Таганрога Камбулова: в городе введен режим ЧС после атаки БПЛА

В Таганроге Ростовской области введен режим ЧС после атаки БПЛА. Об этом сообщила в Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, из-за атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались повреждены частный дом, несколько многоквартирных домов, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 17.

«Введен локальный режим ЧС в границах этих домов и учреждений», — отметила она.

Шесть пострадавших в результате атаки госпитализированы в городскую больницу. Члены комиссии по ликвидации последствий атаки проводят поквартирный обход для подсчета ущерба и назначения выплат.

До этого губернатор региона Юрий Слюсарь сообщал, что четыре многоквартирных и 12 частных домов, а также ряд социальных и других объектов повреждены в результате ночной атаки на Ростовскую область.

Губернатор добавил, что информация о повреждениях будет уточняться.

В результате атаки различные ранения получили не менее 10 жителей Таганрога и Неклиновского района.

Ранее над регионами России уничтожили 40 украинских беспилотников.