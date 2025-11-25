На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска взяли под контроль Иванополье

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Иванополье
Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки войск ВС РФ взяли под контроль село Иванополье в ДНР. Об этом сообщило министерство обороны России.

В сводке ведомства также говорится, что российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ в Константиновке, Краматорске, Северске, Славянске и Степановке.

По данным Минобороны: ВСУ потеряли шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, а также более 225 военнослужащих.

Кроме того, ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская группировка зажата в котле и несет крупные потери в Красноармейске. По его словам, российские войска купировали попытку украинских военных прорваться на севере населенного пункта.

По данным Пушилина, ВСУ также отступают из центра Константиновки.

Ранее глава ДНР заявил о «стремительном развитии» ситуации в Северске.

СВО: последние новости
