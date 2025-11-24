На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава ДНР заявил об отступлении ВСУ в Константиновке

Пушилин: ВСУ бросают технику и раненых бойцов, отступая из центра Константиновки
true
true
true
close
Anatolii Stepanov/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросают технику и раненых сослуживцев, отступая из центра Константиновки в Донецкой народной республике. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, российские войска в Константиновке улучшили позиции с юго-востока и с юга.

Накануне Пушилин сообщал, что Вооруженные силы России расширили зону контроля в районе Константиновки.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС РФ взяли под огневой контроль все подступы к населенному пункту Константиновка в ДНР.

Кимаковский выразил мнение, что ситуация вокруг Константиновки будет разворачиваться примерно как на Красноармейско-Димитровском направлении, когда российские войска делают обхват города, уничтожают полностью его логистику.

20 ноября президент РФ Владимир Путин во время посещения одного из командных пунктов группировки войск «Запад» сообщил, что в Константиновке бои идут уже внутри населенного пункта.

Ранее стало известно о бегстве ВСУ с позиций в Константиновке.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами