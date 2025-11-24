Глава ДНР заявил об отступлении ВСУ в Константиновке

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросают технику и раненых сослуживцев, отступая из центра Константиновки в Донецкой народной республике. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, российские войска в Константиновке улучшили позиции с юго-востока и с юга.
Накануне Пушилин сообщал, что Вооруженные силы России расширили зону контроля в районе Константиновки.
До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС РФ взяли под огневой контроль все подступы к населенному пункту Константиновка в ДНР.
Кимаковский выразил мнение, что ситуация вокруг Константиновки будет разворачиваться примерно как на Красноармейско-Димитровском направлении, когда российские войска делают обхват города, уничтожают полностью его логистику.
20 ноября президент РФ Владимир Путин во время посещения одного из командных пунктов группировки войск «Запад» сообщил, что в Константиновке бои идут уже внутри населенного пункта.
Ранее стало известно о бегстве ВСУ с позиций в Константиновке.