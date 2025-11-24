На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пушилин рассказал об обстановке в Красноармейске ДНР

Пушилин: большая часть Красноармейска под контролем РФ, противник зажат в котле
true
true
true
close
Александр Сухов/РИА Новости

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) зажата в котле и несет крупные потери в Красноармейске Донецкой народной республике. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, подразделения Вооруженных сил России продолжают освобождение, интенсивную работу на Красноармейском направлении. Сегодня большая часть Красноармейска находится под контролем российских военных, отметил Пушилин.

Чиновник добавил, что российские войска купировали попытку украинских военных прорваться на севере Красноармейска.

До этого Пушилин рассказал, что ВСУ пытаются отвлечь российскую армию от наступления на Красноармейском направлении.

23 в Минобороны России заявили, что продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в городе Красноармейске, а именно в микрорайонах Центральный, Горняк и на территории западной промзоны.

Ранее экс-боец ЧВК «Вагнер» заявил о взятии Красноармейска российскими военными.

