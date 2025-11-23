На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава ДНР заявил о «стремительном развитии» ситуации в Северске

Пушилин: в Северске ВС удалось расширить зону контроля
В Северске в северо-западной части Донбасса ВС РФ продолжают продвижение внутрь города, заявил в видеообращении глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, зона контроля российских подразделений в Северске расширена.

«В общем, все развивается достаточно стремительно с учетом текущей ситуации», — отметил чиновник.

Он упомянул, что дорога Северск--Красный Лиман перерезана, хотя у противника остались возможности перемещаться по тропам. Но это приходится делать под плотным огнем и «пристальным вниманием» операторов БПЛА.

Глава ДНР также рассказал, что в Красноармейске и Димитрове (украинские названия — Покровск и Мирноград) продолжается зачистка, идут городские бои. В восточной части Димитрова и на севере Красноармейска едва не дошло до штыковых боев с личным контактом из-за небольшого расстояния. Все действия происходят в рамках городской застройки, «все настолько накалено», подчеркнул Пушилин.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил, почему «серая зона» СВО постоянно расширяется.

