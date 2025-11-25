На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

Эспрессо: в Киеве и Одессе произошли взрывы
true
true
true
close
Vladyslav Sodel/Reuters

В Киеве на фоне действия воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Эспрессо».

По информации министерства цифровой трансформации Украины, в столичном регионе действует сигнал воздушной тревоги.

Также украинское издание «Фокус» сообщает о взрывах в Одессе.

До этого украинский телеканал «Общественное» сообщал, что в Киеве второй раз за ночь произошли взрывы.

Издание «Страна.ua» сообщало о взрыве в Сумах на северо-востоке Украины.

Вечером 24 ноября сообщалось о мощном взрыве в районе тепловой электростанции (ТЭЦ) в Одессе. По данным городских Telegram-каналов, после взрыва в населенном пункте начались перебои со светом.

Накануне в Харькове после серии взрывов возник сильный пожар. Местные паблики сообщили, что в городе был поражен объект энергетики. Мэр Игорь Терехов уточнил, что Харьков атаковали 12 беспилотных летательных аппаратов, целью которых была трансформаторная подстанция.

Ранее в одной из областей Украины произошли пожары на энергообъектах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами