В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

Эспрессо: в Киеве и Одессе произошли взрывы

В Киеве на фоне действия воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Эспрессо».

По информации министерства цифровой трансформации Украины, в столичном регионе действует сигнал воздушной тревоги.

Также украинское издание «Фокус» сообщает о взрывах в Одессе.

До этого украинский телеканал «Общественное» сообщал, что в Киеве второй раз за ночь произошли взрывы.

Издание «Страна.ua» сообщало о взрыве в Сумах на северо-востоке Украины.

Вечером 24 ноября сообщалось о мощном взрыве в районе тепловой электростанции (ТЭЦ) в Одессе. По данным городских Telegram-каналов, после взрыва в населенном пункте начались перебои со светом.

Накануне в Харькове после серии взрывов возник сильный пожар. Местные паблики сообщили, что в городе был поражен объект энергетики. Мэр Игорь Терехов уточнил, что Харьков атаковали 12 беспилотных летательных аппаратов, целью которых была трансформаторная подстанция.

Ранее в одной из областей Украины произошли пожары на энергообъектах.