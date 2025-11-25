В Сумах произошел взрыв

В Сумах на северо-востоке Украины произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Подробности не приводятся.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в настоящее время воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской и Черкасской областях Украины.

Вечером 24 ноября сообщалось о мощном взрыве в районе тепловой электростанции (ТЭЦ) в Одессе. По данным городских Telegram-каналов, после взрыва в населенном пункте начались перебои со светом.

До этого в Харькове после серии взрывов возник сильный пожар. Местные паблики сообщили, что в городе был поражен объект энергетики. Мэр Игорь Терехов уточнил, что Харьков атаковали 12 беспилотных летательных аппаратов, целью которых была трансформаторная подстанция.

Ранее российские войска ударили по Купянску-Узловому в Харьковской области.