В Харькове после взрывов начался сильный пожар

В украинском Харькове после серии взрывов возник сильный пожар. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По данным местных пабликов, в городе был поражен объект энергетики.

Мэр Игорь Терехов уточнил, что Харьков атаковали 12 беспилотных летательных аппаратов «Шахед». Их целью была трансформаторная подстанция.

Вечером 23 ноября сообщалось, что в Херсоне в пятый раз за день слышны взрывы.

До этого во многих районах Харькова начались проблемы со светом. На кадрах оттуда город погружен во тьму, в отдельных районах светят только уличные фонари, а электричество «мигает». На этом фоне местные паблики сообщили об остановке метро.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в одной из областей Украины произошли пожары на энергообъектах.