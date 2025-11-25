Украинские СМИ снова сообщили о взрывах в Киеве

«Общественное»: в Киеве произошли взрывы второй раз после полуночи

В Киеве второй раз после полуночи произошли взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Киеве раздаются мощные взрывы», — говорится в публикации.

Воздушная тревога действует на всей территории Украины.

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в Сумах на северо-востоке Украины.

Вечером 24 ноября сообщалось о мощном взрыве в районе тепловой электростанции (ТЭЦ) в Одессе. По данным городских Telegram-каналов, после взрыва в населенном пункте начались перебои со светом.

До этого в Харькове после серии взрывов возник сильный пожар. Местные паблики сообщили, что в городе был поражен объект энергетики. Мэр Игорь Терехов уточнил, что Харьков атаковали 12 беспилотных летательных аппаратов, целью которых была трансформаторная подстанция.

Ранее российские войска ударили по Купянску-Узловому в Харьковской области.