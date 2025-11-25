В трех аэропортах Краснодарского края отменили ограничения на полеты

В аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняты ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились для обеспечения безопасности.

В ночь на 25 ноября Краснодарский край подвергся налетам украинских беспилотников. Дроны атаковали Геленджик, Краснодар, Новороссийск, Сочи. В Новороссийске получили повреждения пять многоквартирных и два частных дома. Были ранены четыре человека. Под Геленджиком в результате падения фрагментов беспилотного летательного аппарата произошел лесной пожар. В центральной части Краснодара возле многоквартирного дома обнаружили обломки беспилотников. Мэр Сочи сообщил о работе над городом систем противовоздушной обороны.

Ранее над регионами России уничтожили 40 украинских беспилотников.