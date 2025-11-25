Под Геленджиком в результате атаки БПЛА начался пожар

Под Геленджиком произошел лесной пожар из-за падения фрагментов беспилотного летательного аппарата. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Пожар локализовали на площади 0,1 гектара», — говорится в публикации.

В оперштабе уточнили, что в результате инцидента повреждений строений или объектов инфраструктуры не выявлено, данных о пострадавших нет. В данный момент идет ликвидация возгорания.

Также оперативный штаб региона заявил, что в Новороссийске в результате атаки БПЛА повреждение получил многоэтажный дом. Кроме того, сообщается, что в городе из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата на частный дом ранен один человек.

24 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали предприятие в селе Бессоновка, в результате чего получил ранения мирный житель. Мужчину с баротравмой бригада скорой помощи доставила в медицинское учреждение.

Ранее в России рассказали об атаках ВСУ беспилотниками с токсинами.