Над регионами России уничтожили 40 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО уничтожили 40 БПЛА ВСУ над регионами России и Черным морем
Shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов уничтожили 40 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По его информации, БПЛА сбили в период с 14:00 до 20:00 мск. Как заявили в ведомстве, 14 дронов ликвидировали над Московским регионом, в том числе восемь аппаратов, летевших на столицу. Десять БПЛА были ликвидированы над Крымом, девять беспилотников — над акваторией Черного моря, по три БПЛА — над Брянской и Калужской областями, один аппарат над Курской областью.

В ночь на 24 ноября средства ПВО ликвидировали 93 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации Минобороны РФ, 45 дронов сбили над Белгородской областью, девять — над Краснодарским краем, семь — над Нижегородской областью, четыре — над Воронежской. Еще 20 беспилотников уничтожили над Черным морем и восемь — над Азовским.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

