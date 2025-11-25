Мэр Сочи заявил о работе ПВО

В Сочи работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин.

«Отражается атака беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

Мэр призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.

«Если вы живете рядом с береговой линией — ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления», — призвал Прошунин.

Кроме того, очевидцев происходящего глава города попросил воздержаться от съемки и публикации в социальных сетях.

Несколько часов назад в Севастополе отменили воздушную тревогу. По словам губернатора города Михаила Развожаева, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Гражданские объекты в населенном пункте не пострадали.

Вечером 24 ноября в Минобороны России заявили, что средства ПВО за шесть часов уничтожили 40 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем. По данным ведомства, 14 дронов ликвидировали над Московским регионом, в том числе восемь аппаратов, летевших на столицу. Десять БПЛА были ликвидированы над Крымом, девять беспилотников — над акваторией Черного моря, по три БПЛА — над Брянской и Калужской областями, один аппарат — над Курской областью.

Ранее в Подмосковье ликвидировали последствия атаки БПЛА на ГРЭС.