В Краснодаре обнаружили фрагменты дронов у жилого дома

Фрагменты беспилотных летательных аппаратов обнаружили возле многоквартирного дома в центральной части Краснодара. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«Поступили сообщения о падении обломков беспилотников рядом с одним из домов в Центральном внутригородском округе», — говорится в публикации.

Уточняется, что в результате этого повреждены несколько окон в трех зданиях — двух многоквартирных домах и офисном центре.

На месте осуществляют работу специальные и экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал. В данный момент проводится детальное обследование территории и установление ущерба.

Также оперштаб Краснодарского края сообщил, что в селе Борисовка Новороссийска обломки дрона попали в грузовой автомобиль.

Незадолго до этого в селе Мысхако Новороссийска обломки беспилотника попали в пятиэтажный многоквартирный дом. Это привело к возгоранию в одной из квартир, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные и специальные службы.

