В России сократили период передачи в армию новых вооружений после начала СВО

Чемезов: РФ сократила период передачи в войска новых вооружений после начала СВО
Ростех

Скорость разработки и передачи в российскую армию новых вооружений после начала специальной военной операции сократилась в России с нескольких лет до месяцев. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Раньше от замысла и разработки до поставки в войска могли пройти годы, сейчас это может занять считанные месяцы», — указал глава госкорпорации.

Чемезов отметил, что «Ростех» может дополнительно нарастить производство вооружения и военной техники, если это будет необходимо.

Также он заявил, что объемы выпуска вооружений в РФ являются несопоставимыми с тем, что было до спецоперации.

21 ноября сообщалось, что «Ростех» передал министерству обороны России новую партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2. Су-30СМ2 оснащен мощной радиолокационной станцией, что позволяет «видеть» дальше и точнее, а это в свою очередь облегчает работу экипажа, подчеркнули в пресс-службе госкорпорации.

Ранее в «Ростехе» заявили, что уничтожение ракет ATACMS показало эффективность «Панциря».

