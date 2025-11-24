Чемезов: ни одна страна не выпускает столько снарядов и авиабомб, сколько Россия

Объемы выпуска вооружений в России несопоставимы с тем, что было до специальной военной операции. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

По его словам, в огромных объемах поставляются самолеты, танки, машины пехоты, гаубицы, системы радиоэлектронной борьбы, беспилотники и многое другое.

«Ни одна страна мира, к примеру, не выпускает сегодня столько снарядов и авиационных бомб», — добавил Чемезов.

25 октября конструктор и кандидат технических наук Игорь Васильев выразил мнение, что российская армия пополнила свой арсенал модернизированными корректируемыми авиабомбами, которые способны изменить ход боевых действий. Он назвал КАБ-500С «символом технологического прорыва» в развитии российской авиационной техники.

Бомба оснащена модулем планирования и коррекции траектории, системой спутниковой навигации и управляемыми поверхностями, что позволяет поражать цели на расстоянии до 200 километров. Военные утверждают, что один такой удар может полностью уничтожить укрепленный опорный пункт размером 100 на 100 метров.

