«Ростех» передал Минобороны партию новых истребителей Су-30СМ2

ОАК: Су-30СМ2 уничтожили на СВО сотни целей, среди них американские ЗРК Patriot

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны РФ новую партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех», в которую входит ОАК.

Уточняется, что перед отправкой истребители прошли все необходимые летные и наземные испытания. В пресс-службе корпорации подчеркнули, что в ходе спецоперации Су-30СМ2 уничтожили сотни наземных и воздушных целей, включая американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

«Су-30СМ2 считается одним из лучших самолетов, его высоко оценивают летчики. Машина способна применять практически все актуальные виды авиационного вооружения», — говорится в сообщении «Ростеха».

Су-30СМ2 оснащен мощной радиолокационной станцией (РЛС), что позволяет «видеть» дальше и точнее, а это в свою очередь облегчает работу экипажа, подчеркнули в пресс-службе госкорпорации.

До этого на авиасалоне Dubai Airshow был впервые представлен российский истребитель пятого поколения Су-57Э. Он продемонстрировал высокую маневренность с запредельными углами атаки, «кобру Пугачева», «колокол», плоский штопор и другие сложнейшие элементы, сообщало РИА Новости.

Ранее в России сравнили истребители Су-57 и F-35.