На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Ростех» передал Минобороны партию новых истребителей Су-30СМ2

ОАК: Су-30СМ2 уничтожили на СВО сотни целей, среди них американские ЗРК Patriot
true
true
true

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны РФ новую партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех», в которую входит ОАК.

Уточняется, что перед отправкой истребители прошли все необходимые летные и наземные испытания. В пресс-службе корпорации подчеркнули, что в ходе спецоперации Су-30СМ2 уничтожили сотни наземных и воздушных целей, включая американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

«Су-30СМ2 считается одним из лучших самолетов, его высоко оценивают летчики. Машина способна применять практически все актуальные виды авиационного вооружения», — говорится в сообщении «Ростеха».

Су-30СМ2 оснащен мощной радиолокационной станцией (РЛС), что позволяет «видеть» дальше и точнее, а это в свою очередь облегчает работу экипажа, подчеркнули в пресс-службе госкорпорации.

До этого на авиасалоне Dubai Airshow был впервые представлен российский истребитель пятого поколения Су-57Э. Он продемонстрировал высокую маневренность с запредельными углами атаки, «кобру Пугачева», «колокол», плоский штопор и другие сложнейшие элементы, сообщало РИА Новости.

Ранее в России сравнили истребители Су-57 и F-35.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами