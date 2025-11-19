В «Ростехе» заявили, что уничтожение ракет ATACMS показало эффективность «Панциря»

Эффективность зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» в очередной раз подтверждена отражением ракетного удара ATACMS. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).

«В очередной раз на практике подтверждена эффективность зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» и оперативного-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», - сказали представители холдинга на полях Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

По данным Минобороны России, 18 ноября ВСУ атаковали Воронеж четырьмя ракетами ATACMS — они были перехвачены ЗРК С-400 и комплексом «Панцирь». В результате падения обломков ракет были повреждены несколько зданий.

В ведомстве заявили, что две пусковые установки, которые выполнили запуск ракет, были обнаружены российскими военными в районе населенного пункта Волосская Балаклея.

По ним был нанесен удар при помощи комплекса «Искандер-М», в результате которого две пусковые установки MLRS с боекомплектом были уничтожены.

