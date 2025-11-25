На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новороссийске обломки беспилотника попали в грузовик

В Новороссийске обломки БПЛА попали в грузовик, пострадавших нет
Виталий Аньков/РИА Новости

В селе Борисовка Новороссийска обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попали в грузовик. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«Фура после попадания загорелась. Водитель успел покинуть кабину, не пострадал. Пожар оперативно ликвидировали», — говорится в публикации.

Незадолго до этого в селе Мысхако Новороссийска обломки беспилотника попали в пятиэтажный многоквартирный дом, что привело к возгоранию в одной из квартир. Его оперативно ликвидировали. Пострадавших в результате инцидента нет.

Также в Южном районе Новороссийска обломки БПЛА упали на зеленую зону. Взрывная волна выбила окна в расположенном неподалеку здании столовой. Пострадавших нет.

Кроме того, в Новороссийске из-за падения обломков БПЛА на частный дом получил ранения один человек. Пострадавшего мужчину госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Ранее полковник предупредил о новых провокациях ВСУ в отношении мирного населения.

