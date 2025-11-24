Полковник предупредил о новых провокациях ВСУ в отношении мирного населения

Украина может организовать очередные провокации на фоне возобновившихся переговоров по урегулированию конфликта. Такое мнение выразил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

«Возможны провокации в отношении мирного населения, мирных городов», — допустил эксперт.

По его мнению, Киев может пойти на это, чтобы свалить вину на российских военных и привлечь на свою сторону США. Матвийчук отметил, что признаки активизации противника уже наблюдаются на некоторых участках фронта. Он также не исключил возможность прорывов и существенных изменений линии боевого соприкосновения со стороны ВСУ. Военный со ссылкой на сообщения источников рассказал, что большие резервы ВСУ, в частности, переброшены в Красноармейск и под Харьков.

«Есть предположения, что ГУР может готовить диверсии», — добавил полковник.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о неудачных попытках ВСУ устроить диверсии на территории Белгородской области. Он рассказал, что 24 ноября в районе села Уды в Харьковской области был уничтожен один из опорных пунктов украинских войск. Минометные расчеты нанесли точные удары по объекту, рассказал глава Чечни. По словам Кадырова, теперь командованию украинской армии придется несколько раз подумать перед тем, как «высунуть голову».

Ранее Россия и Украина «локально прекратили огонь» для ремонта на ЗАЭС.