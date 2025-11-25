На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новороссийске из-за атаки БПЛА ранен человек

В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА ранен человек
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Новороссийске из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на частный дом ранен один человек. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«Пострадавшего мужчину госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На месте работают специальные и экстренные службы», — говорится в публикации.

Незадолго до этого в оперштабе рассказали, что в Новороссийске в результате атаки БПЛА повреждения получил многоэтажный дом. По предварительным данным, пострадала одна угловая квартира на верхнем этаже 16-этажного дома. Среди людей раненых нет.

24 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали предприятие в селе Бессоновка, в результате чего получил ранения мирный житель. Мужчину с баротравмой бригада скорой помощи доставила в медицинское учреждение.

Ранее в России рассказали об атаках ВСУ беспилотниками с токсинами.

