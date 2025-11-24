На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Студентов зеленоградского университета эвакуировали из-за беспилотника

Студентов университета в Зеленограде эвакуировали из-за атаки БПЛА на область
Студентов национального исследовательского университета «Московский институти электронной техники» (НИУ МИЭТ) в Зеленограде эвакуировали из-за атаки беспилотника на Московскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как рассказали журналистам студенты, во время сегодняшней атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на столичный регион руководство учебного заведения попросило их спуститься в подвал. Позднее сообщение о том, что необходимо проследовать в укрытие появилось в официальном Telegram-канале университета.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что на подлете к столице военные отразили атаку БПЛА.

По информации министерства обороны России, за прошедшую ночь дежурные расчеты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 93 беспилотника украинских войск.

Ранее силы ПВО за неделю сбили над Россией 570 украинских дронов.

