Силы ПВО за ночь сбили 93 украинских дрона над регионами России и акваториями

Минобороны сообщило о перехвате 93 БПЛА за ночь над российскими территориями

За прошедшую ночь дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации министерства, 45 дронов сбили над Белгородской областью, девять — над Краснодарским краем, семь — над Нижегородской областью, четыре — над Воронежской. Еще 20 беспилотников уничтожили над Черным морем и восемь — над Азовским.

Власти Татарстана утром 24 ноября ввели режим беспилотной опасности на всей территории республики. Также беспилотную опасность объявляли в Ульяновской, Ивановской, Пензенской, Ярославской, Воронежской областях и в Мордовии.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее в Подмосковье потушили атакованную дронами Шатурскую ГРЭС.