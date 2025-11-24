В Минобороны РФ рассказали о зачистке от ВСУ Красноармейска

Подразделения группировки российских войск «Центр» полностью освободили микрорайоны Горняк и Шахтерский в Красноармейске Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что в операции участвовали штурмовые группы 2-й армии.

«Штурмовые группы 2-й армии полностью освободили микрорайоны Горняк и Шахтерский», — говорится в сообщении.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что группировка ВСУ зажата в котле и несет крупные потери в Красноармейске. По его словам, российские войска купировали попытку украинских военных прорваться на севере населенного пункта.

23 в Минобороны России заявили, что продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в городе Красноармейске, а именно в микрорайонах Центральный, Горняк и на территории западной промзоны.

Ранее экс-боец ЧВК «Вагнер» заявил о взятии Красноармейска российскими военными.