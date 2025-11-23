На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС РФ выбивают украинские формирования из районов Димитрова

МО РФ: российские войска выбивают ВСУ из трех районов Димитрова
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские бойцы продолжают выбивать украинские формирования из города Димитрова (ДНР) (украинское название — Мирноград), сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.

«Штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города», — говорится в сообщении.

Кроме того, продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в городе Красноармейске (украинское название — Покровск), а именно в микрорайонах Центральный, Горняк и на территории западной промзоны, информирует Минобороны. Осуществляется зачистка населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики.

По данным российского военного ведомства, за минувшие сутки на красноармейском направлении уничтожены до 210 украинских военнослужащих, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, орудие полевой артиллерии и четыре автомобиля ВСУ.

Как сообщал Telegram-канал Mash, ВСУ бросили 1000 своих бойцов в котле между Красноармейском и Димитровом.

Ранее экс-боец ЧВК «Вагнер» заявил о взятии Красноармейска российскими военными.

СВО: последние новости
