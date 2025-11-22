Вооруженные силы России полностью взяли под контроль город Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил экс-боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», который ведет в Telegram блог под псевдонимом Condottiero.

«Красноармейск — все. Под нами полностью», — написал бывший «вагнеровец».

Накануне боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Потоцкий заявил, что украинские войска больше не контролируют Красноармейск.

21 ноября в министерстве обороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки войск «Центр» успешно отразили шесть попыток наступления ВСУ, предпринятых из района Гришино в Красноармейском районе с целью деблокировать окруженные украинские силы. По данным ведомства, российские военные взяли под полный контроль Шахтерский район в Красноармейске.

Ранее штурмовик ВС РФ снял колонну сдавшихся в плен бойцов ВСУ в Красноармейске.