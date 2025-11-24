Глава ДНР сообщил о попытках ВСУ отвлечь войска РФ от наступления под Красноармейском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются отвлечь российскую армию от наступления на Красноармейском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он отметил, что на Добропольском участке противник пытается направлять в сторону Родинского «самые замотивированные подразделения своих боевиков». По словам Пушилина, задача ВСУ заключается в том, чтобы отвлечь российские силы от выполнения основной задачи — освобождения Красноармейско-Димитровской агломерации.

23 ноября Пушилин сообщил, что в Красноармейске и Димитрове (украинские названия — Покровск и Мирноград) продолжается зачистка, идут городские бои.

До этого в пресс-службе Минобороны России заявили, что российские бойцы продолжают выбивать украинские формирования из города Димитрова. Кроме того, продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в городе Красноармейске, а именно в микрорайонах Центральный, Горняк и на территории западной промзоны.

Ранее экс-боец ЧВК «Вагнер» заявил о взятии Красноармейска российскими военными.