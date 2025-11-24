На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Силовики рассказали о переброске подкреплений ВСУ к Волчанску

ТАСС: ВСУ экстренно перебрасывают резервы к Волчанску
true
true
true
close
Reuters

Командование украинской армии перебрасывает подкрепление для удержания позиций в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, на фоне этого ВСУ отменили переброску 225-го отдельного штурмового полка и 48-го отдельного разведывательного батальона в район поселка Вильча Харьковской области.

22 ноября ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что офицеры 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ начали срочно покидать Вильчу.

20 ноября начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил российскому президенту Владимиру Путину о взятии Купянска. Кроме того, ВС РФ контролируют более 80% Волчанска, добавил он.

Российские Telegram-каналы писали, что ВСУ остаются на юге города.

Ранее ВС РФ начали штурм Гуляйполя.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами