Силовики рассказали о переброске подкреплений ВСУ к Волчанску

Командование украинской армии перебрасывает подкрепление для удержания позиций в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, на фоне этого ВСУ отменили переброску 225-го отдельного штурмового полка и 48-го отдельного разведывательного батальона в район поселка Вильча Харьковской области.

22 ноября ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что офицеры 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ начали срочно покидать Вильчу.

20 ноября начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил российскому президенту Владимиру Путину о взятии Купянска. Кроме того, ВС РФ контролируют более 80% Волчанска, добавил он.

Российские Telegram-каналы писали, что ВСУ остаются на юге города.

Ранее ВС РФ начали штурм Гуляйполя.