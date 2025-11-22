На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские силовики сообщили о срочной эвакуации офицеров ВСУ из Вильчи

ТАСС: офицеры ВСУ спешно покидают Вильчу под Волчанском
Kuba Stezycki/Reuters

Офицеры 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ начали срочно покидать населенный пункт Вильча в Харьковской области, расположенный южнее Волчанска. Об этом сообщили ТАСС источники в российских силовых структурах.

По словам источника, командный состав переносит пункты управления на более безопасное расстояние.

Силовики также говорили агентству, что обстановка для украинских подразделений в регионе стремительно ухудшается. В частности, в Волчанске военнослужащие 57-й бригады, по их данным, отходят с позиций и сдаются в плен, а некоторые пытаются скрыться, переодевшись в гражданскую одежду.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту сообщил, что российским войскам удалось освободить около 80% территории Волчанска.

В начале ноября корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что уровень дезертирства в рядах ВСУ вырос до рекордных показателей. Он отметил, что в октябре из армии сбежало 21 600 солдат, а с начала года — около 180 тыс.

Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, данные Генпрокуратуры Украины свидетельствуют о том, что ряды ВСУ ежемесячно покидают от 15 тыс. до 18 тыс. дезертиров. Она также обратила внимание, что с февраля 2022 года на Украине завели более 230 тыс. уголовных дел в связи с самовольным оставлением воинской части.

Ранее на Украине предложили чипировать мобилизованных, как собак.

