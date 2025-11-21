Стало известно о положении ВСУ на фоне продвижения России в Волчанске

ВС России выбивают украинскую армию из Волчанска в Харьковской области

Российские военнослужащие успешно наступают в Волчанске, западнее Синельникова и на Хатненском участке фронта в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

«Российские войска контролируют большую часть Волчанска», — рассказал он.

По словам источника, украинская сторона осталась только на юге города. Помимо этого, российские бойцы успешно продвигаются в лесном массиве западнее Синельникова.

В публикации говорится, что ВСУ экстренно перебрасывают резервы, чтобы не допустить обвала на линии боевого соприкосновения.

20 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Купянска. Кроме того, ВС РФ контролируют более 80% Волчанска в Харьковской области, рассказал он.

На данный момент бои за населенные пункты Кучеровка, Куриловка и Купянск-Узловой в Харьковской области продолжаются.

Ранее советник главы ДНР рассказал о замыкании кольца вокруг ВСУ после взятия Купянска.