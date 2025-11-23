На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска начали штурм Гуляйполя

Военблогер Ермаков: в городе Гуляйполе начаты штурмовые мероприятия
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

В городе Гуляйполе Запорожской области начались штурмовые мероприятия с северо- и юго-востока. Об этом сообщил военблогер Тимофей Ермаков в своем Telegram-канале.

По его словам, штурм начался со стороны Ровнополья и Марфополя. Российские военные прорываются сквозь опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с юга от села Дорожнянка, добавил военкор.

По его словам, фактически началась «активная фаза Гуляйпольской освободительной операции».

Накануне советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что российские военнослужащие, наступая широким фронтом, фактически вышли на окраины Гуляйполя в Запорожской области.

По словам Кимаковского, восточная группировка российских сил движется широким фронтом. По его словам, некоторые группировки на Запорожском направлении продвинулись более чем на 10 км. Представитель ДНР подчеркнул, что солдаты наступали не только по воде, но и в гору, поскольку перед Гуляйполем есть ландшафт с небольшими возвышенностями.

Ранее ВС РФ взяли под полный огневой контроль участок трассы Гуляйполе — Малиновка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами