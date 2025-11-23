Российские войска начали штурм Гуляйполя

В городе Гуляйполе Запорожской области начались штурмовые мероприятия с северо- и юго-востока. Об этом сообщил военблогер Тимофей Ермаков в своем Telegram-канале.

По его словам, штурм начался со стороны Ровнополья и Марфополя. Российские военные прорываются сквозь опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с юга от села Дорожнянка, добавил военкор.

По его словам, фактически началась «активная фаза Гуляйпольской освободительной операции».

Накануне советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что российские военнослужащие, наступая широким фронтом, фактически вышли на окраины Гуляйполя в Запорожской области.

По словам Кимаковского, восточная группировка российских сил движется широким фронтом. По его словам, некоторые группировки на Запорожском направлении продвинулись более чем на 10 км. Представитель ДНР подчеркнул, что солдаты наступали не только по воде, но и в гору, поскольку перед Гуляйполем есть ландшафт с небольшими возвышенностями.

Ранее ВС РФ взяли под полный огневой контроль участок трассы Гуляйполе — Малиновка.