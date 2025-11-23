Пушилин рассказал о ситуации в Красноармейске и Димитрове

В Красноармейске и Димитрове (украинские названия — Покровск и Мирноград) продолжается зачистка, идут городские бои. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, в восточной части Димитрова и в северной Красноармейска чуть ли не происходили штыковые бои и с личным контактом из-за небольшого расстояния. Он добавил, что все действия происходят в рамках городской застройки, «все настолько накалено».

Пушилин добавил, что российские войска также расширили зону контроля в районе Иванполья и со стороны Клебан-Быкского водохранилища на константиновском направлении.

До этого в пресс-службе Минобороны России заявили, что российские бойцы продолжают выбивать украинские формирования из города Димитрова. Кроме того, продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в городе Красноармейске, а именно в микрорайонах Центральный, Горняк и на территории западной промзоны.

Ранее средства ПВО России за сутки сбили авиабомбу и 140 беспилотников.