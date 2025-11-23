Российские силы ПВО за ночь уничтожили 75 украинских БПЛА над российскими регионами

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отмечается в сообщении, больше всего БПЛА было сбито над акваторией Черного моря — 36, 10 дронов были уничтожены над территорией Крыма, 9 беспилотников сбито над Брянской областью, 7 БПЛА перехвачено и уничтожено над территорией Воронежской области, 4 беспилотника — над Краснодарским краем, 3 дрона — над территорией Смоленской области, по два беспилотника было зафиксировано и уничтожено над Московской и Белгородской областями, по одному дрону сбито над Калужской и Рязанской областями.

22 ноября в Минобороны РФ сообщили, что украинские беспилотники в течение шести часов атаковали Курскую и Белгородскую область. По информации оборонного ведомства, за это время российские средства ПВО уничтожили над двумя регионами страны девять беспилотников ВСУ самолетного типа.

Ранее были опубликованы кадры освобождения Звановки в ДНР.