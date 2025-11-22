Лебедев: удар нанесен по авиабазе в Сумской области, с которой запускались БПЛА

Российские военнослужащие нанесли удар по авиабазе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Лебедин Сумской области Украины, объект использовался для запуска дронов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, несмотря на то, что объект перестал использоваться для базирования самолетов, его используют как узел запуска БПЛА, а также в качестве точки корректировки маршрутов беспилотников в глубину России. Он добавил, что рядом с авиабазой расположены казармы и учебные подразделения бывшего авиационного профиля.

Лебедев добавил, что цель выглядит адресной и операционно значимой для украинской стороны.

21 ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские войска в ответ на террористические атаки ВСУ нанесли массированный удар по объектам Военно-промышленного комплекса и энергетики страны.

В ночь на 22 ноября расчеты операторов ударных FPV-дронов подразделения беспилотных систем российской группировки войск «Центр» ликвидировали новые и неподготовленные резервы украинской стороны на Красноармейском направлении.

