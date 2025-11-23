Colonelcassad: ВС РФ продвинулись к реке Оскол и закрепились на юге Богуславки

Российские военнослужащие атаковали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенного пункта Богуславка и сумели закрепиться в жилой застройке на южной окраине поселка. Об этом сообщил Telegram-канал Colonelcassad.

Уточняется, что российское продвижение в сторону реки Оскол составляет до 4 км. В данный момент ВС России расширяют зону контроля в Богуславке, занимая жилую застройку.

21 ноября министерство обороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Петропавловка в Харьковской области.

В этот же день в пресс-службе Минобороны РФ подтвердили, что военнослужащие группировки «Запад» заняли Купянск, и отметили, что на данный момент продолжается уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину об освобождении Купянска. Кроме того, ВС РФ контролируют более 80% Волчанска в Харьковской области, рассказал он.

Ранее Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска.