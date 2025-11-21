На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска

Белоусов поздравил ВС России с освобождением Купянска в Харьковской области
Министерство обороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав подразделений с освобождением города Купянск в Харьковской области, а также других населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В своем обращении к военнослужащим, он особо отметил бойцов, бравших Купянск, Петропавловку (Харьковская область), Ямполь (ДНР), Новоселовку (ДНР) и Ставки (ДНР).

До этого в пресс-службе Минобороны России подтвердили, что военнослужащие группировки «Запад» освободили Купянск и отметили, что на данный момент продолжается уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол.

Накануне начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину об освобождении Купянска. Кроме того, ВС РФ контролируют более 80% Волчанска в Харьковской области, рассказал он.

Ранее на Западе заявили о падении морального духа ВСУ до самого низкого уровня с начала СВО.

СВО: последние новости
